Tödlicher Unfall bei Allenberg: Beantwortet die Berufung die offenen Fragen?

Plus Ob die Berufung dazu führt, dass der Fahrer wegen fahrlässiger Tötung angeklagt wird, ist ungewiss. Vielleicht bietet der Prozess aber eine andere Chance.

Fast ein Jahr ist der tödliche Unfall zwischen Höfarten und Allenberg in der Gemeinde Schiltberg nun her. Doch wirklich abgeschlossen ist er noch lange nicht. Für die Familie, Freunde und Bekannte nicht, die immer noch um die 23-Jährige trauern. Für den Fahrer nicht, der für den Rest seines Lebens mit den Folgen des Unfalls klarkommen muss. Und auch für die Gerichte nicht, denn mit der Berufungsverhandlung am Landgericht Augsburg geht der Prozess in die nächste Runde.

