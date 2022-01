Wir müssen unseren Dialekt wieder mehr pflegen

Plus Junge Leute von heute tragen auch im Wittelsbacher Land gern Dirndl und Lederhose. Damit alleine aber lassen sich heimische Traditionen nicht retten.

In den 90ern fanden junge Leute Dirndl und Lederhose restlos uncool. So aus dem Haus gehen? So in die Disco? Niemals. Da wären die allermeisten damals lieber zu Hause geblieben. Heute ist das ganz anders. Die Tracht ist angesagt. Dirndl und Lederhose braucht jeder wie Jeans und T-Shirt. Ist das bloß ein Trend?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen