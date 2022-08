Trinkwasser ist ein kostbares und zunehmend knappes Gut

Plus Im Wittelsbacher Land ist das Wasser zwar nicht ganz so knapp wie andernorts. Das ist aber nur eine Frage der Zeit, wie die Entwicklung der Grundwasserstände zeigt.

Die Fakten sind eindeutig: Seit Jahren sinkt der Grundwasserspiegel etwa am Brunnen in Haslangkreit. Nie besonders viel und im Winter füllt er sich immer wieder etwas auf, aber eben nicht vollständig. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch hier Diskussionen beginnen, wie sie andernorts bereits geführt werden. Wenn das Wasser knapp wird, wer bekommt dann wie viel davon?