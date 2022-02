Trotz Corona die Vorsorge nicht einfach schleifen lassen

Plus Die Pandemie ist ein Ausnahmezustand - auch im Kreis Aichach-Friedberg. Vieles wird verschoben. Bei Vorsorgeuntersuchungen sollte das anders sein.

Seit Beginn der Pandemie ist alles anders: Regeln und Vorgaben ändern sich schnell, und niemand kann vorhersagen, wie lange dieser Zustand noch andauern wird. Da geraten Routinen wie der alljährliche Besuch beim Zahnarzt oder die Krebsvorsorge schon einmal ins Hintertreffen - so geschehen auch im Landkreis Aichach-Friedberg im ersten Pandemiejahr. Sicherlich trägt dazu auch die Tatsache bei, dass nicht notwendige Operationen an bayerischen Kliniken und Krankenhäusern abgesagt wurden, weil sie wegen der Pandemie überlastet waren. Für viele war das gewiss ein weiterer Grund, mit der nächsten Vorsorgeuntersuchung zu warten. Jedoch: Sie kann Leben retten.