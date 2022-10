Trotz Krise: Wir lassen uns Weihnachten nicht verderben

Plus Energiekrise, Ukraine-Krieg, Corona – es gäbe viele Gründe, das Fest der Liebe nicht so groß zu feiern wie sonst. Aber das wäre genau der falsche Weg.

Der Grinch, Corona, Putin – alle wollen uns Weihnachten verderben. Aber wir lassen uns Weihnachten nicht stehlen. Während Ersterer nur eine grüne Romanfigur ist, sind die beiden anderen leider echt und haben ungewollt viel Einfluss auf unser Leben. Doch unsere Aufgabe ist es, unser Leben selbst in der Hand zu behalten und trotz aller Widrigkeiten so zu gestalten, dass wir und andere Freude daran haben.