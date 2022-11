Über 550 Jahre Leonhardiritt kann auch Corona nicht stoppen

Plus Dass die Leahada Tradition bis heute überlebt hat, grenzt an ein Wunder. Den Einsatzeifer der Inchenhofener kann auch Corona nicht stoppen. Ganz im Gegenteil.

Der Leonhardiritt in Inchenhofen lässt sich bis ins Jahr 1459 zurückverfolgen. Er gilt als der Älteste in Bayern. Die Leahada Tradition hat sich über 550 Jahre gehalten, vom Mittelalter bis ins Digital-Zeitalter. Das ist nicht nur erstaunlich, das grenzt schon an ein Wunder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen