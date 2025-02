Um den Trend-Shop in Aichach ist es schade

Das Aus des Modehändlers Rübsamen hatte mitten im Herzen der Einkaufsstadt Aichachs eine große Lücke gerissen. Seit Januar 2024 waren die Räume direkt neben dem historischen Rathaus leer gestanden. Es war ein trauriger Anblick. Doch im Herbst zog Trend-Shop aus Aichach ein. Seither herrscht endlich wieder Leben am Rathaus. Doch leider ist es damit bald wieder vorbei.

Die Unternehmerfamilie Festl aus Pfaffenhofen/Ilm wird ihr Intermezzo in Aichach wieder beenden. Die Festls haben immer klar kommuniziert, dass sie für ihren Trend-Shop in Schrobenhausen nur ein Ausweichquartier brauchen, bis die Hochwassersanierung dort beendet ist. Gleichwohl liebäugelte sie mit einem dauerhaften Standort in der Paarstadt. Denn die Festls sagten auch von Anfang an: „Sag niemals nie“. Offenbar aber haben die gesammelten Erfahrungen nicht gereicht für ein dauerhaftes Engagement, auch wenn es voraussichtlich noch einmal in die Verlängerung gehen könnte. Das ist sehr schade für die Kundschaft und die Einkaufsstadt Aichach.

Welche Rolle spielt die Bausubstanz des Rübsamen-Gebäudes?

Welche Rolle hat die Bausubstanz des historischen Gebäudes bei der Entscheidung gespielt? Das ist Spekulation. Doch fest steht: Trotz der ansprechenden Präsentation im Laden ist der Sanierungsbedarf für jeden Kunden, jede Kundin nicht zu übersehen. Diese Stellschraube wird in Zukunft eine zentrale Rolle spielen, wenn es um die Wiederbelebung des Gebäudes geht.

Was bleibt, ist immerhin ein positives Signal nach außen: Die Festls haben sich willkommen gefühlt und waren wirtschaftlich zufrieden. Will heißen: Aichach ist und bleibt ein attraktives Pflaster – für die Kundschaft wie für den Handel. Darauf lässt sich doch aufbauen.