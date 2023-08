Unterbringung und Integration Geflüchteter bleibt eine große Aufgabe

Plus Der Zustrom Geflüchteter hält im Landkreis Aichach-Friedberg an. Er, die Gemeinden und viele Ehrenamtliche tun ihr Möglichstes. Doch sie allein können es nicht richten.

Rund 70 Prozent der Deutschen halten den Staat für nicht fähig, seine Aufgaben zu erfüllen. Das ergab die jährliche "Bürgerbefragung öffentlicher Dienst" im Auftrag des Deutschen Beamtenbundes (dbb), die in dieser Woche veröffentlicht wurde. Ein neuer Höchststand. Viele derer, die den Staat für überfordert halten, beziehen das der Umfrage zufolge vor allem auf die Asyl- und Flüchtlingspolitik.

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist es trotz des starken Zustroms Geflüchteter – zumindest in der breiten Öffentlichkeit – ruhig um das Thema geworden. Möglicherweise, weil Krisen wie die Corona-Pandemie und ihre Folgen, der Krieg in der Ukraine oder die hohe Inflation die Alltagssorgen der Menschen stärker beherrschen. Vielleicht aber auch, weil es der Landkreis sowie die meisten Städte und Gemeinden im Verbund mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern trotz aller Schwierigkeiten schaffen, sich um die Geflüchteten zu kümmern.