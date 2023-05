Unternehmen kämpfen weiterhin mit den Folgen der Krisenjahre

Plus Die Krisen haben bei den Unternehmen in Aichach-Friedberg Spuren hinterlassen. Zwar herrscht Optimismus, doch die geringen Investitionen lassen schwierige Jahre vermuten.

Erst Corona, dann der Krieg in der Ukraine und nun eine anhaltende Inflation - Unternehmen aus allen Branchen im Landkreis Aichach-Friedberg haben es gerade alles andere als leicht. Anstatt mit Enthusiasmus aus einer Krise, der Corona-Pandemie, heraus neu zu starten, kam durch den Krieg und dessen Auswirkungen schnell eine Bruchlandung. Seit nunmehr drei Jahren herrscht Krisenmodus. Damit muss nun langsam Schluss sein, befindet Thomas Schörg, Pressesprecher von der IHK Schwaben.

Eine Rückkehr zu einer gewissen Normalität - das wünschen sich wohl alle. Doch leicht wird der Weg nicht. Und so ganz daran glauben zumindest die Betriebe offenbar nicht. Das zeigen etwa die geringen Investitionen der Unternehmen im Inland. Sie sind ein Indiz für die zukünftige Entwicklung der hiesigen Wirtschaft. Nur wenige möchten hier wieder mehr Fahrt aufnehmen, die meisten gleichbleibend wenig investieren oder sogar weniger als zuvor.