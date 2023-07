Urlaub für Familien muss erschwinglich bleiben

Plus Für Familien ist ein Urlaub zur Erholung besonders wichtig. Doch die hohen Preise für Reisen erschweren die Auszeit. Es braucht deshalb Vergünstigungen.

Es ist gemein, dass Familien mit schulpflichtigen Kindern von Haus aus mehr bezahlen müssen, wenn sie in den Urlaub fahren. In den Ferien sind die Preise bekanntlich besonders hoch. Frei nach dem Motto: je größer die Nachfrage, desto höher der Preis. Da ist es nur gerecht, wenn es Vergünstigungen für Familien gibt. Menschen ohne schulpflichtige Kinder können meist so planen, dass sie derartige "Ferienaufschläge" umgehen.

Familienferienstätten sind ein guter Anlaufpunkt für günstigen Familienurlaub

Eine gute Alternative zum oft kostspieligen Badeurlaub in der Ferne sind die gemeinnützigen Familienferienstätten in Deutschland. Sie sind keine Fünf-Sterne-Hotels mit riesigem Wellness-Bereich und meterlangem Abendbuffet. Aber sie haben alles, was Kinder, Eltern, Großeltern oder andere familiäre Gruppen brauchen. Durch ihr pädagogisch sinnvolles Angebot stärken sie den Familienzusammenhalt und ermöglichen schöne, nicht überdrehte Urlaubserlebnisse. Für Familien unter einer bestimmten Einkommensgrenze werden die ohnehin günstigen Preise weiter reduziert.

