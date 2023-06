Verschwörungstheoretiker ausgeladen – Blumenthaler ziehen Notbremse

Plus Ein in der Querdenker-Szene bekannter Referent sollte beim Elfenfest eine Plattform bekommen. Die Gemeinschaft aus Schloss Blumenthal hat sich damit einen Bärendienst erwiesen.

Die Esoterik-Ecke ist eh ein Spaltpilz. Für die einen ist es purer Lebensinhalt und das Elfenfest einfach zauberhaft, manche sehen es locker und nehmen die besondere Stimmung auf Veranstaltungen wie in Blumenthal mit, ohne sich für die "Glaubens"-Inhalte zu interessieren, andere verorten alles zwischen Einhorn und Klangschale als hanebüchenen Unsinn und viele warnen auch vor Verschwörungstendenzen und Geschwurbel in dieser Szene.

Mit der Ausladung des einschlägig in der "rechten Esoterik" und bei Querdenkern bekannten Ricardo Leppe hat die Geschäftsführung des Projekts Blumenthal, zwar erst nach Medienrecherchen, aber gerade noch rechtzeitig, die Kurve gekratzt. Die Mehrheit der Schlossgemeinschaft hat offenbar erkannt, welches Signal der Auftritt des Referenten und seine Ansichten zur Bildung der Zukunft ausgesendet hätte. Die Frage ist: Haben die Verantwortlichen das nicht gewusst, was naiv wäre, oder geglaubt, dass es niemanden auffällt oder interessiert? Das würde kein gutes Licht auf die Gemeinschaft werfen. Geschäftsführer Martin Horack distanziert sich zumindest deutlich: "Ein Fehler."