Kommentar

vor 33 Min.

Volksfest Aichach: Die Bewirtung muss einfach passen

Plus In Mering wird er kritisiert, in Pöttmes gelobt. Der Kühbacher Baron setzt für Aichach nun doch auf Holger Regler. Dass er noch zögert, ist ein gutes Zeichen.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Allzu lange ist Holger Regler noch nicht im Volksfest-Geschäft. Trotzdem hat der frühere Schausteller und Betreiber einer Grillstation schon mehrfach als Festwirt überzeugt. Seine Premiere im Wittelsbacher Land im Mai in Mering hingegen verlief nicht optimal. Es hagelte Kritik. Daraufhin stand plötzlich ein Fragezeichen hinter den Einsätzen Reglers in Pöttmes und Aichach. Für einen Neuling ganz sicher keine einfache Situation.

Während der Verkehrs- und Verschönerungsverein Pöttmes nach Gesprächen an Regler festhielt, steht erst seit Kurzem fest, dass der Kühbacher Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz als Festwirt beim Aichacher Volksfest bei der Bewirtung auf Regler setzt. Doch der hat noch nicht zugesagt.

