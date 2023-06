Von Schülerzahlen und Prognosen für das Wittelsbacher Land

Plus Die neue Schulbedarfsplanung ist eine Entscheidungsgrundlage für die Kreispolitiker. Wie weit Prognosen über Schülerzahlen abweichen können, zeigt ein Blick in die Geschichte.

Es gilt der Klassik-Kalauer: "Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen." Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen im Wittelsbacher Land lässt sich mit einer gewissen Bandbreite vorhersagen. Die Prognose der künftigen Schülerzahlen an den weiterführenden Schulen im Landkreis ist deutlich komplizierter.

Da gibt es eine ganze Reihe von Unwägbarkeiten. Vor allem beim Übertritt, aber auch bei anderen Faktoren. Wie entwickelt sich die Wirtschaft und das Arbeitsplatzangebot, wie geht es mit Schulangeboten außerhalb des Landkreises weiter? Zur Erinnerung: Im aktuellen Schuljahr werden an den 13 weiterführenden kreiseigenen Schulen insgesamt rund 8000 Kinder und junge Menschen unterrichtet. Weitere rund 4200 Schülerinnen und Schüler aus dem Wittelsbacher Land gehen derzeit an Schulen außerhalb der Kreisgrenzen.