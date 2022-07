Von Verkaufsautomaten und -hütten können alle profitieren

Plus Das Netz an Automaten und Hütten, die rund um die Uhr erreichbar sind, in Aichach-Friedberg ist groß. Eine Gewinngarantie gibt es aber nicht. Ein Kommentar.

Es gibt einen Grund, weshalb die Zahl der Selbstbedienungshütten und Verkaufsautomaten im Wittelsbacher Land zunimmt. Mit regionalen Produkten gefüllt und 24 Stunden lang für Kundinnen und Kunden zugänglich haben sie für alle Seiten einen großen Nutzen. Im Gegensatz zu Supermärkten, die bei Weitem nicht in jedem Dorf zu finden sind, ist das Netz an Automaten und Hütten mit Selbstbedienung inzwischen groß. In fast jedem Ort gibt es ein solches Angebot – wenn auch mit unterschiedlich vielfältiger Produktauswahl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen