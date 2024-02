"Wackre Schwaben" verirren sich hinter ihre "Volksgrenze"

Das Treffen von rechtsextremen Schwaben im Wittelsbacher Land zeigt vieles auf. Unter anderem, wie groß die Bildungsmisere in unserem Land mittlerweile ist.

In den vergangenen Tagen haben wir ja einiges über die politische Bandbreite und das Farbenspektrum in unserer Heimatregion gelernt. Gleichzeitig tritt am konkreten Beispiel die viel beklagte Bildungsmisere im Land offen zutage. Es mangelt ja allerorten und nicht nur in der jüngeren Generation an Lesefähigkeit. Nehmen wir Simon Kuchlbauer, seines Zeichens wissenschaftlicher Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion und Historiker mit Doktortitel. Der hat vor der Veranstaltung im Bäckerwirtsaal in Dasing partout nicht herausfinden können, dass die "Wackren Schwaben" eine Regionalgruppe der rechtsextremistischen Identitären Bewegung (IB) sind.

Ein Österreicher bei Schwaben in Altbayern

Das war und ist aus öffentlichen Quellen in einfacher deutscher Sprache zwar bekannt und sollte ein Kreisrat und ehemaliger Landtagskandidat, der laut seinem Wahlprogramm die Bildung stärken wollte, vielleicht auch nachlesen können, bevor er dort aufschlägt. Vermutlich ist das in der heutigen Zeit aber auch einfach zu viel verlangt. Kuchlbauer, Philosoph und nach eigener Vita früher "Berater von Jugendlichen mit Schulproblemen", hätte so gleichzeitig die unerfahrenen und lesefaulen Jungspunde aus der AfD-Fraktion im Maximilianeum, Daniel Halemba und Franz Schmid, vor einem "Österreicher bei Schwaben in Altbayern" warnen und vor Schaden für ihre weitere Karriere bewahren können.

Diese Neofaschisten organisieren sich in Süddeutschland bewusst nicht nach Bundesländern oder gar an völlig willkürlichen vor über 50 Jahren gezogenen Regierungsbezirken wie hierzulande, sondern an "Volksgrenzen". Darum gibt es die drei Gruppierungen IB Franken, IB Bayern, IB Schwaben. Die "Wackren" haben ihren kruden "Schwaben-Kongress" jetzt ganz treffsicher mitten im Wittelsbacher Land abgehalten.

Wenn "Schwaben" nicht wissen, dass der Lech ein Grenzfluss ist

Spätestens bei der Anfahrt aus den ethnischen Stammgebieten und der Überquerung einer der Brücken des Grenzflusses Lech hätte es dem einen oder anderen völkischen Beobachter zwar durchaus auffallen können, dass er seine Heimatgefilde irgendwie hinter sich gelassen hat und bei den "Muss-Schwaben" gelandet ist. Was juckt es die "Deutsche Eiche", wenn sich der Aktivist nicht nur bei Orthografie auf Hetzplakaten und Postings im Netz verhaut oder den einfachen Dreisatz bei Infektionszahlen in einer Pandemie nicht anwenden kann. Aber dass er nicht weiß, wo seine "schwäbische Volksgrenze" verläuft, ist ein echtes Bildungsproblem für jeden wackren identitär Bewegten. Jetzt verstehen wir auch, warum die neuen und alten Rechten mehr Unterricht in deutscher Volkskunde in den Schulen fordern: Sie haben es selbst ganz dringend nötig.

