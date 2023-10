Wahlerfolg für Simone Strohmayr, aber kein Wahlsieg

Plus Die SPD-Abgeordnete hat ihr Mandat nicht in Aichach-Friedberg, sondern in ganz Schwaben und vor allem in der Region Augsburg verteidigt.

Simone Strohmayr ist wieder im Landtag – mit den Stimmen aus dem Wittelsbacher Land hätte die Sozialdemokratin den erneuten Sprung über die Liste garantiert nicht geschafft. Die Stadtbergerin hat – wie bei allen Wahlen seit 2003 – von ihrer Bekanntheit in der Region Augsburg profitiert. Die vielen Zweitstimmen aus Stadt und Landkreis Augsburg und dazu der Spitzenplatz auf der schwäbischen Liste haben ihre Wiederwahl abgesichert. Richtig glücklich ist Strohmayr aber nicht. Das Ergebnis ihrer eigenen Partei und die vielen Stimmen für die AfD schlagen ihr auf den Magen. Die Rechtspopulisten stellen mit sechs Abgeordneten in Schwaben dreimal so viele wie die Genossen.

Jeder Elfte im Wittelsbacher Land hat für die AfD gestimmt

Simon Kuchlbauer, AfD-Kandidat aus Mering, ist nicht dabei, obwohl er sich schon drinnen wähnte. Das hat sich aber bereits am Montag anhand der vorhandenen Ergebnisse abgezeichnet, weil er bei den Zweitstimmen im Allgäu und auch in Nordschwaben zum Teil deutlich hinter der parteiinternen Konkurrenz lag. Mit insgesamt rund 18.340 persönlichen Stimmen hat er übrigens über 9200 weniger als Strohmayr. Das ist jetzt auch kein Erfolg für sie, aber vielleicht eine Relativierung. Ja, das Ergebnis für die AfD erschreckt und muss alle Demokraten aufrütteln. Es ist aber auch nicht so, dass die extreme Rechte die Mehrheit ist. Im Wittelsbacher Land hat zum Beispiel jeder elfte aller Einwohner und Einwohnerinnen für diese Partei gestimmt. Die anderen zehn haben anders oder gar nicht gewählt oder sind noch unter 18. Das sind immer noch viel zu viele, aber auch immer noch eine klare Minderheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen