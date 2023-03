Warnstreik trifft das Wittelsbacher Land nicht mit Wucht

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg wirkt sich der Warnstreik nicht so stark aus wie in Ballungsgebieten. Die Botschaft der Streikenden kommt dennoch an.

Wer keine größere Reise oder einen weiten Weg zur Arbeit hat, den wird der bundesweite Warnstreik, der am Montag den Verkehr lahmlegen sollte, im Wittelsbacher Land nicht allzu stark getroffen haben. Während die Züge auf der Paartalbahn stillstanden, fuhren zumindest die Regionalbusse wie gewohnt.

Im ländlich geprägten Landkreis Aichach-Friedberg können die meisten Menschen - zumindest außerhalb der Städte - ohnehin nicht generell aufs Auto verzichten. Wer dringend irgendwo hin musste, griff also aufs eigene Fahrzeug zurück. Flexibler sind auch die Unternehmen geworden, was das Arbeiten von zu Hause angeht. Homeoffice ist vielerorts gang und gäbe. Wenn sich an Tagen wie am Montag nicht der komplette Pendlerverkehr auf die Straße verlagert, kommt das auch denen zugute, die nicht von zu Hause arbeiten können.

