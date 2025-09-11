Ein Glück, dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung auf Etappen kommt

Was werden berufstätige Eltern, die ihre Kinder ab 2026 einschulen lassen, aufatmen. Bislang hatte „nur“ jedes Kind ab einem Jahr bis zum Eintritt in die Grundschule einen Rechtsanspruch auf Betreuung. Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird dieser Anspruch ausgeweitet: Bis 2029 soll der Anspruch auf Ganztagsbetreuung sukzessive für alle Grundschulkinder ausgeweitet werden, acht Stunden am Tag, werktags und in den Schulferien. Für Eltern eine ungemeine Entlastung – für die Kommunen, die das umzusetzen haben, nicht selten eine Herausforderung.

Für die ist es ebenfalls ein Glück, dass der Anspruch Stück für Stück kommt. Denn häufig sind bauliche Maßnahmen unumgänglich, um dem künftig möglichen Bedarf decken zu können. Im besten Fall kommt der Rechtsanspruch mit Blick auf ohnehin geplante Maßnahmen wie in Rehling ganz gelegen, oder besteht wie in Friedberg schon seit Längerem freiwillig. Im schlechtesten Fall müssen Kommunen noch einmal Geld in die Hand nehmen: Beste Beispiele dafür sind Kissing und Aichach, wo für die Betreuung neue Räumlichkeiten geschaffen werden. Aufgabe von Bund und Freistaat wäre da, die kämpfenden Kommunen bestmöglich zu unterstützen, über Förderungen hinaus beispielsweise mit Erleichterungen in Antragsabläufen.

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung entlastet Eltern – Bund und Freistaat sollten selbes für Kommunen tun

Angesichts des Mehrwerts für die Bürgerinnen und Bürger des Wittelsbacher Landes, genauer gesagt junge Eltern, sind die Mehrkosten aber eher zweitrangig. Es ist schlicht nicht mehr zeitgemäß und in immer mehr Fällen auch gar nicht mehr leistbar, dass ein Elternteil jahrelang zu Hause bleibt. Allein die Möglichkeit dieser Entlastung durch den Rechtsanspruch ist schon Gold wert, verschafft es den Eltern immerhin etwas Luft, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.