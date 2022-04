Warum wir Windräder im Wittelsbacher Land brauchen

Plus Der Ausbau der erneuerbaren Energien im Landkreis Aichach-Friedberg könnte schon viel weiter sein. Das ist auch durch Proteste aus der Bevölkerung verhindert worden.

Ganz ehrlich: Wer jetzt angesichts der aktuellen Weltlage noch generell gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien ist, dem ist eh nicht mehr zu helfen. So wie den Rasern, die weiter mit Maximalgeschwindigkeit über die A8 brettern, als gebe es kein Morgen und offensichtlich auch keinen Tankstopp. Oder den Wohnzimmer-T-Shirt-Fetischisten, die gestern beim Blick aus dem Fenster gleich mal die Heizung vier Grad nach oben gedreht haben. Unsere fatale Abhängigkeit von fossilen Energien, mit der wir seit vielen Jahrzehnten Kriegstreiber, diktatorische Regime und Dekadenz finanzieren, fällt uns jetzt brutal auf die Füße. Wir müssen weg von Öl, Kohle und Gas kommen – und das so schnell wie nur irgend möglich. Ganz allein deshalb, weil wir den Klimawandel sonst nicht stoppen können und unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören.