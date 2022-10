Was der Affinger Gemeinderat aus der Schulerweiterung lernen könnte

Plus Die nun beschlossene Schulerweiterung in Affing überzeugt inhaltlich wie architektonisch. Der Gemeinderat nutzt eine einmalige Chance.

Bei der Grundschulerweiterung ist alles richtig gelaufen. Affing hat rechtzeitig Fachleute mit ins Boot geholt: angefangen beim Büro Lernlandschaften, das ein Raumprogramm für modernes Lernen mitentwickelt hat, bis zum Architektenwettbewerb, damit aus dem Flickwerk Schule ein großes Ganzes wird. Es war eine einmalige Chance, und die hat der Gemeinderat genutzt.