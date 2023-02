Was genau auf der Aichacher Polizeidienststelle passiert ist, bleibt unklar

Plus Sechs Polizisten, die die Dienststelle wechseln (müssen), und eine Suspendierung - egal, was die Verfahren am Ende ergeben: Ein fader Beigeschmack bleibt.

Bedeutet Alkoholkonsum im Dienst, dass es ein Saufgelage gab oder dass die Beamten auf ein Geburtstagskind mit einem Glas Sekt angestoßen haben? Und was verbirgt sich hinter dem Anfangsverdacht einer Straftat im Dienst? Was auf der Polizeidienststelle in Aichach passiert ist, wissen derzeit wohl nur die beteiligten Polizisten. Deshalb sollte man zum jetzigen Stand auch fair bleiben. Man weiß schlicht nicht, wie schwerwiegend der Vorfall oder die Vorfälle waren. Auch auf die Frage, ob und inwieweit sich das Fehlverhalten negativ auf die Bürgerinnen und Bürger ausgewirkt hat, bleibt unklar. Eine Vorverurteilung ist deshalb fehl am Platz.

