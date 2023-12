Was wir uns für das Jahr 2024 vornehmen sollten

Plus Krisen über Krisen, überall nur schlechte Nachrichten. Dabei gibt es auch positive Entwicklungen. Dass sich die nicht immer verbreiten, liegt auch an uns selbst, meint unser Kommentator.

Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, Ampel-Dauerstreit in Deutschland, Inflation und Sorgen um die Wirtschaft, über allem schwebt der Klimawandel: Gibt es nur noch schlechte Nachrichten? Nein, natürlich nicht! Die Herausforderungen sind groß und 2023 war nicht einfach, aber die Generationen vor uns hatten schon deutlich schwierigere Zeiten zu überstehen und zum Jahreswechsel vor drei Jahren – mitten in der Corona-Pandemie – war die Zukunft noch deutlich ungewisser als heute.

Warum legt sich die düstere Grundstimmung wie Mehltau übers Land?

Warum legt sich diese düstere Grundstimmung aber gefühlt derzeit allerorten wie Mehltau und Dauerfrost übers Land? Warum verstecken sich Zuversicht und Optimismus unter der Winterdecke? Nun, das liegt zum Teil an uns selbst. Wenn etwas nicht klappt, wenn das Wartezimmer beim Hausarzt voll ist und die Schlange im Supermarkt lang und die Frau an der Kasse angeblich zu langsam ist, wenn es Ärger mit einer Behörde oder einem anderen unfähigen Verkehrsteilnehmer gibt, dann werden wir im Anschluss oft gesprächig. ­

