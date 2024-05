Kommentar

Weghören bei Nazi-Gegröle geht nicht mehr

Plus Rechtsextreme wollen den Tabubruch und das Unsagbare zum Normalzustand machen. Das dürfen Demokraten nicht zulassen.

Von Christian Lichtenstern

"Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder." An diesem Sprichwort ist viel Wahres dran, aber es gilt bestimmt nicht überall und generell. Musik ist immer schon missbraucht worden als ein Transportmittel und Propagandainstrument für Hass, Gewalt, Krieg, Gräueltaten oder Rassismus. Besonders perfid ist es, wenn auf bekannte Stücke Nazi-Botschaften getextet und verbreitet werden. Der eingängige Electro-Hit „L'amour toujours“ kann einem gefallen oder auch nicht. Zu den fremdenfeindlichen Grölereien, die derzeit auf Videos durchs Netz vagabundieren, gibt es dagegen keine zwei Meinungen: Das ist widerlich. Weil sie allem widersprechen, für das unser Grundgesetz seit 75 Jahren steht. Und weil sie unserem weltoffenen Land und allen Menschen hier schaden.

Wir brauchen Zivilcourage und Solidarität von Demokraten gegen Tabubrüche

Es gibt viele, die glauben, diese Vorfälle werden jetzt zu sehr in der Öffentlichkeit hochgepusht und damit erst publik gemacht. Diese Stimmen unterschätzen aber die Strategie der Rechtsextremisten, die dahintersteckt. Das Unsagbare und der Tabubruch sollen still und heimlich und auf populärem Weg in die Gesellschaft einsickern und zum Normalen werden. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir brauchen Zivilcourage und Solidarität unter den Demokraten. Wegschauen, Wegducken und Weghören geht nicht mehr. Auch und gerade bei Festen und Partys.

