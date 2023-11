Welch Glück, eine Apotheke um die Ecke zu haben

Plus In Zeiten des Medikamenten-Mangels haben nicht alle Kundinnen und Kunden im Wittelsbacher Land Verständnis für die Engpässe. Dabei geben die Apotheker und ihre Teams ihr Bestes.

Der Medikamenten-Mangel in den Apotheken ist kein Problem, das auf die Schnelle zu lösen ist. Zu Vieles liegt im Argen, zu langwierig sind die Prozesse. Was beispielsweise die Abhängigkeit von riesigen, global agierenden Firmen betrifft, so dürfte es mindestens zehn Jahre dauern, bis deren Produkte wieder in Deutschland hergestellt werden könnten. Vorausgesetzt, es findet sich überhaupt ein Unternehmen, das sich in dieses Abenteuer stürzen will. Doch vorerst müssen sich die Apothekerinnen und Apotheker und deren Kunden wohl bestmöglich selbst behelfen.

Dabei bleibt es nicht aus, dass Kompromisse eingegangen werden müssen - sowohl bei den Apothekern als auch bei den Patientinnen und Patienten. Natürlich ist es ärgerlich, wenn statt einer 100er-Packung eines Medikaments nur zwei 50er-Packungen zur Verfügung stehen. Das bedeutet dann, dass der Kunde zweimal Zuzahlung in Kauf nehmen muss. Doch immerhin ist es besser, das benötigte Medikament überhaupt zu bekommen, statt mit leeren Händen nach Hause gehen zu müssen.

