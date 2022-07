Kommentar

18:30 Uhr

Weniger Licht in Aichach: Jede Einsparung ist ein Schritt aus der Energiekrise

Plus Dass Aichach die Beleuchtung historischer Gebäude einstellt, ist verkraftbar. Kommunen, Firmen und Privathaushalte stehen möglicherweise noch ganz andere Schritte bevor.

Von Nicole Simüller

Straßenlaternen dimmen, die Heizung in öffentlichen Gebäuden zurückdrehen, Brunnen abschalten: Auf diese Weise können Kommunen - und in Teilen auch der Landkreis - ihren Energieverbrauch reduzieren. Zugegeben: Unmengen von Strom und Gas lassen sich damit nicht einsparen. Dennoch sind Schritte wie diese wichtig und richtig. So wie in Aichach, wo die Stadt in den nächsten Tagen die Beleuchtung historischer Gebäude abschalten will.

