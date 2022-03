Weniger Straftaten, aber trotzdem zu viele Opfer

Plus Im Wittelsbacher Land sind die Straftaten 2021 insgesamt zurückgegangen. Aber es gab mehr Sexualdelikte und Internetvergehen. Eine weitere Herausforderung wartet.

Die Straftaten im Landkreis Aichach-Friedberg sind im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Das ist zunächst eine sehr gute Nachricht. Aber es ist wie immer mit Statistiken. Das Leid der Einzelnen, die bei einer der rund 2700 Straftaten Opfer waren, lässt sich durch die positive Gesamtzahl nicht lindern.