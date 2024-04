Wenn der Maibaum fällt – ist es gut, wenn keiner aufgibt

Plus Der Burschen- und Madlverein Mühlhausen gibt nach dem Unglück von 2023 nicht auf. Das verdient Respekt. Denn es geht um mehr als einen Maibaum. Ein Kommentar.

Stephan Kigle ist im Mai 2023 erst wenige Monate Vorsitzender des Burschen- und Madlvereins Mühlhausen, als der Maibaum aufgestellt wird. Und dann passiert das Unglück. Der Maibaum fällt beim Aufstellen krachend zu Boden. So etwas ist ein Albtraum für jeden, der schon einmal für einen Maibaum verantwortlich war, erst recht für einen so jungen Vorsitzenden. Der damals 26-Jährige und die ganze Mannschaft wussten am 1. Mai 2023 erst einmal gar nicht recht, wie ihnen da geschehen war. Umso erstaunlicher war, wie schnell sie alle – fast schon trotzig – sagten: 2024 wird wieder ein Baum aufgestellt. Dabei hätten die Burschen und Madln auch ganz anders reagieren können.

Ein Bild des Jammers bot der Mühlhauser Maibaum nach seinem Absturz im vergangenen Jahr. Doch am 1. Mai stellt der Burschen- und Madlverein einen neuen Baum auf. Foto: Margarete Weidinger (Archivbild)

Denn so ein Maibaum macht richtig viel Arbeit. Des Dorfes Zier gibt es schließlich nicht umsonst, sondern nur durch eine freiwillige Gemeinschaftsleistung. Eine solche demonstrieren zahlreiche Ortschaften Jahr um Jahr auch im Wittelsbacher Land. Dabei ist es heutzutage längst nicht mehr selbstverständlich, dass sich so viele ehrenamtlich ins Zeug legen. Jetzt mag man sagen: wofür denn? Für einen bunten Baum mitten im Dorf, den irgendwann keiner mehr anschaut, weil er halt immer da steht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

