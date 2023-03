Wenn die "Jugend musiziert", profitieren wir alle

Plus Das Konzert der Big Band aus Kanada in Aichach und der Wettbewerb "Jugend musiziert" zeigen, wie gut es ist, wenn junge Menschen Freude an Musik haben.

Wie wunderbar es ist, wenn Jugendliche gemeinsam musizieren, das haben die Besucher des Konzerts der Big Band der St. George High School aus Vancouver in Kanada und der Stadtkapelle Aichach erst am Wochenende im Gymnasium erleben und hören dürfen. Die rund 50 Musikerinnen und Musiker zwischen 15 und 18 Jahren aus Übersee begeisterten das Publikum. Vielleicht hat der Auftritt den einen oder anderen jüngeren Besucher inspiriert und animiert, selbst ein Instrument zu erlernen und in einer Musikkapelle mitzumachen. Gelegenheit dazu gibt es in einer Reihe von Blasorchestern im Wittelsbacher Land. Konzertreisen über den großen Teich sind zwar nicht Alltag, aber das Gemeinschaftsgefühl und die Freude an der Musik stehen auch hier im Mittelpunkt. Das stärkt unsere Gesellschaft und bereichert unser Leben.

Elf Musikerinnen und Musiker bei Landesentscheid von "Jugend musiziert"

Dass es im Landkreis Aichach-Friedberg eine ganze Reihe an Musik-Talenten gibt, zeigt auch die Teilnehmerleiste des Landesentscheids für den Wettbewerb "Jugend musiziert". Elf junge Musikerinnen und Musiker haben sich dafür qualifiziert. "Jugend musiziert" ist seit Jahrzehnten der Nachwuchs-Wettbewerb schlechthin. Kaum einer der heutigen deutschen Profis in den besten Orchestern dieser Welt hat diese Talentschau nicht durchlaufen.

Die Teilnehmer lernen viel beim Wettbewerb und viele profitieren

Natürlich wird nicht jeder junge Bläser, Streicher oder Schlagwerker später die Konzerthallen der Welt füllen, doch alle jungen Musiker lernen die harte Probenarbeit mit Musiklehrer oder Ensemblemitgliedern, die Disziplin bei eigenen Übungsstunden und ganz allgemein das nötige Durchhaltevermögen kennen, ohne die Musikmachen auf so einem hohen Niveau nicht möglich ist. Und wer einmal miterlebt hat, mit welcher Ernsthaftigkeit schon die Allerjüngsten das Erlernte präsentieren, und dass ein großer Teil der Teilnehmer dem Wettbewerb so lange wie möglich treu bleibt, wird hohen Respekt zollen. Im Übrigen profitieren nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern viele davon: Musikschulen, Schulen, die Instrumentalunterricht kaum mehr ausreichend anbieten können, die örtlichen Vereine und Orchester, was dann wieder der örtlichen Kulturlandschaft und der zuhörenden Gesellschaft nachhaltig zugutekommt.