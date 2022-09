Wenn die Kommune auf dem Smartphone der Bürger sitzt

Plus Bürger-Apps sind für die Kommunen ein guter Schritt hin zu mehr Digitalisierung. Wirklich spannend wird es aber erst dort, wo Interaktionen ins Spiel kommen.

Mal eben die Öffnungszeiten der Gemeinde herausfinden? Kein Thema. Die Abfuhrzeiten der Müllabfuhr? Einfach. Kontakte zu den Vereinen im Ort? Alles klar. Bürger-Apps bündeln zahlreiche Infos über die Gemeinde, die das tägliche Leben erleichtern können. Kein Wunder, dass immer mehr Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg bereits eine solche App haben oder zumindest darüber nachdenken.