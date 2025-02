Wer Wahlplakate beschädigt, schadet der Demokratie

Einzelne Schlagwörter, deren Gehalt gegen null tendiert. Politische Botschaften, die aufgrund ihrer Kürze oft austauschbar sind. Reihenweise lächelnde Kandidaten-Konterfeis an Bäumen und Laternenmasten am Straßenrand. Nein, man muss Wahlplakate nicht schön finden. Man muss die jeweiligen Kandidaten oder Parteien auch nicht mögen. Aber all das ist kein Grund, Wahlplakate mit unflätigen Begriffen zu beschmieren, sie zu beschädigen oder ganz abzureißen.

