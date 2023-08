Wetterbedingte Absagen werden uns zukünftig noch häufiger begegnen

Plus Das Stadtfest in Aichach verlief zunächst trockener als gedacht. Trotzdem kann es nicht genauso stattfinden wie geplant. Dafür sollte man jedoch Verständnis haben.

Der Kabarett-Frühschoppen am Sonntagvormittag ist ein fester Bestandteil des Stadtfests in Aichach - eigentlich. In diesem Jahr haben sich die Verantwortlichen für eine Absage entschieden. Zu unsicher schienen die Wetterprognosen, die Sturmböen bis zu 60 km/h und viel Regen voraussagten. Für alle, die besonders diesen etwas gemütlicheren Teil des Stadtfests zu schätzen wissen, ist das besonders schade.

Wetterbedingte Umplanungen oder gar Absagen gehören inzwischen zu fast jeder Open-Air-Veranstaltung. So wurde etwa das Stadtfest Rehling am vergangenen Wochenende abgesagt und auf die Woche darauf verschoben - und das Festival Wacken fand mit deutlich weniger Besucherinnen und Besuchern statt als eigentlich geplant. Das erschwert sowohl für die Organisatoren als auch für die Gäste die Planungen.

