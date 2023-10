Wichtige Vorsorge für einen flächendeckenden Stromausfall

Plus Prävention ist unpopulär: zu zeitaufwendig, zu teuer. Doch der Landkreis Aichach-Friedberg und die Kommunen bereiten sich zurecht mit großem Aufwand auf einen Blackout vor.

Der Hagelsturm im Landkreissüden im August hat es ebenso gezeigt wie der Tornado 2015 im Affinger Becken oder andere Unwetterereignisse im Landkreis Aichach-Friedberg: Die Zusammenarbeit in solchen Fällen funktioniert. Die Verantwortlichen kennen sich, die Kommunikationswege sind kurz, das Vertrauen in Wissen und Fähigkeiten der jeweils anderen ist da.

Ein Radio mit Kurbelbetrieb hilft bei einem Stromausfall, an Informationen zu kommen. Im Landkreis und den Kommunen laufen Vorbereitungen, was im Fall eines Blackouts zu tun ist.

Doch auf einen flächendeckenden, längeren Stromausfall ist der Landkreis wie so viele andere nicht umfassend vorbereitet. Eine solche Situation ist eine von vielen aus dem Bereich Katastrophenschutz, denen in der Vergangenheit deutschlandweit zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Zugegeben: Es waren andere Zeiten. Szenarien, die plötzlich wieder realistisch erscheinen, hätte man vor einigen Jahren wohl noch als Science Fiction abgetan.