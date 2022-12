Windkraft in der Region ohne "Walda"-Sperrfeuer

Plus Die Entscheidung im Bundeskabinett zur Flugsicherung mischt die Karten zur Windkraftnutzung im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes ganz neu.

Deregulierung wird ja von der Politik seit Jahren auf nahezu allen Ebenen und für alle Bereiche gefordert. Und in der Not bewegt sich doch etwas. In Sachen erneuerbare Energieerzeugung beweist mittlerweile sogar die CSU im Angesicht von Ukraine-Krieg, Putin-Abhängigkeit, Gas-Mangellage und Klima-Katastrophe so etwas wie Lernfähigkeit. Mit der indirekten und kleinlauten Abschaffung der 10-H-Regel wurde eingestanden, dass der Freistaat jahrelang sinnvolle Windradprojekte abgewürgt hat. Ein Großteil der Planungsüberlegungen von Kommunen für Konzentrationsflächen waren für die Katz, weil nur ganz wenige in der Lokalpolitik den Mumm hatten, solche Anlagen gegen erklärte Windkraftgegner durchzusetzen.

