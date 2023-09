Windräder lösen in Aichach (noch) keinen Sturm aus

Plus Das Thema Windkraft hat in Aichach in früheren Jahren schon mal Stürme entfesselt. Jetzt scheint das kein Aufreger mehr zu sein.

Wenn im Aichacher Stadtrat das Thema Windkraft auf der Tagesordnung stand, platzte der Sitzungssaal früher schon mal aus allen Nähten. Die Windräder, die sich im Blumenthaler Forst drehen, haben unter anderem in Gallenbach massiven Protest ausgelöst. Als es Pläne im Allenberger Forst gab, gründete sich flugs eine Bürgerinitiative. Am Donnerstag stand nun wieder Windkraft auf der Tagesordnung. Die meisten der wenigen Zuhörer und Zuhörerinnen waren aber wegen anderer Themen da. Ein Aufreger scheint die Windkraft nicht mehr zu sein.

Ein Grund: Die Energiekrise, die der Ukraine-Krieg ausgelöst hat, hat bei vielen Menschen die Haltung zu solchen Anlagen verändert. Die drastisch gestiegenen Energiepreise für Energie haben deutlich vor Augen geführt, wie fatal die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen war. Je mehr Energie vor Ort erzeugt und verbraucht werden kann, desto besser.

