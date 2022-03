Kommentar

vor 33 Min.

Wir müssen zwischen Putin und den Menschen unterscheiden

Plus Es gibt argwöhnische Blicke im Landkreis auf Firmen mit wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland oder Menschen, die Russisch sprechen. Das ist fatal.

Von Carmen Jung

So weit weg ist Russland gar nicht vom Wittelsbacher Land. Es gibt zum Beispiel so manche Firma, die geschäftliche Beziehungen in den Osten unterhält. Und es gibt viele Menschen, die nach der Wiedervereinigung aus Russland in den Landkreis gekommen sind, weil ihre Familien deutsche Wurzeln haben. Für beide hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine unschöne Folgen. Denn Beziehungen mit Russland werden nun zum Teil bereits argwöhnisch beobachtet. Davor aber sollten wir uns hüten.

