Zahlen zum Wittelsbacher Land mit viel Leben

Plus Die Einwohnerzahlen im Landkreis Aichach-Friedberg steigen. Parallel dazu geht aber auch das Durchschnittsalter der Bevölkerung nach oben. Das hat Folgen.

Eine Auflistung des Statistischen Landesamtes ist eine staubtrockene Angelegenheit. Das liegt in der Natur der Sache, denn Statistiker liefern nun mal Zahlen. Aber hinter Zahlen steckt in diesem Fall auch putzmunteres Leben. Im Wittelsbacher Land sogar immer mehr Leben. Trotz einer vergleichsweise hohen Geburtenrate kommt der Landkreis aber nicht in die Reichweite für eine stabile Bevölkerungsentwicklung. Erst bei im Schnitt 2,1 Kindern pro Frau ist die Überalterung der Gesellschaft aufzuhalten.

Die Einwohnerzahl steigt, das Durchschnittsalter aber auch

In Aichach-Friedberg wird dieser deutschlandweite und langfristige Trend durch die hohe Geburtenzahl und vor allem durch den Zuzug abgemildert – mittel- und sogar kurzfristig trifft sie aber auch diese Region. Das Wittelsbacher Land ist eine Wachstumsregion und alle Kommunen liegen mittlerweile im grünen Bereich – allerdings mit deutlichen Unterschieden, wie der Statistik zu entnehmen ist. Die hier lebenden Menschen werden im Durchschnitt immer älter: die schon immer hier leben, genauso wie diejenigen, die aus anderen Regionen der Republik oder aus dem Ausland kommen. Wie die steigende Zahl alter und betagter Menschen gut betreut und versorgt werden kann, dürfte eine der größten Herausforderungen für Gesellschaft und die Entscheidungsträger im Kreis und den 24 Kommunen sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen