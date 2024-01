Zeit, dass auch im ländlichen Raum gegen Rechts demonstriert wird

Plus In Aichach und Friedberg werden am Wochenende Tausende erwartet, die sich gegen Rechts stark machen. Das ist dort noch viel wichtiger als in den Großstädten.

Deutschland steht auf gegen Hass, Hetze und Rechtsextremismus – und das Wittelsbacher Land gleich mit. Gut so, und vor allem: endlich! Denn auch wenn die Zehn- und Hunderttausenden in den deutschen Ballungszentren ein richtiges und wichtiges Zeichen sind, umso richtiger und wichtiger ist dieses Zeichen da, wo in Bayern die Mehrheit der Menschen lebt: auf dem Land.

AfD holte in Aichach-Friedberg bei Landtagswahl die drittmeisten Stimmen

Die deutschen Ballungszentren sind seit jeher Hochburgen demokratischer Parteien, wenngleich die AfD dort ebenfalls stärker wird. Der Münchner Oberbürgermeister wird seit fast 40 Jahren von der SPD gestellt. In Hamburg sind und waren elf der 14 Regierenden Bürgermeister seit Ende des Ersten Weltkrieges Sozialdemokraten, in Berlin elf von 17. Den Rest stellte die CDU.

