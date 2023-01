Zeller Schule: Vergangenheit nicht gegen Zukunft ausspielen

Plus Die alte Schule in Griesbeckerzell sollte einem Neubau für Kindergarten und Kinderkrippe weichen. Der Denkmalschutz bringt den Aichacher Stadtrat in die Zwickmühle.

Die alte Schule in Griesbeckerzell ist ein markantes Gebäude und steingewordene Ortsgeschichte. Leichtfertig sollten Bauwerke wie dieses nicht aufgegeben werden. Leichtfertig hat der Aichacher Stadtrat allerdings die Entscheidung für den Abriss nicht getroffen. Das Haus zu erhalten, wie es nun der frisch verliehene Denkmalschutz erfordert, wäre absolut wünschenswert – allerdings nicht um jeden Preis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen