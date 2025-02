Zum Wohle der Katzen: Besitzer in die Verantwortung nehmen

Hunde haben Herrchen (oder Frauchen), Katzen hingegen haben Personal. So weiß es ein bekanntes Sprichwort. Sie gelten als eigenwillig, stolz und eher nicht erziehbar. Und dennoch sind die domestizierten Samtpfoten der Deutschen liebstes Haustier. Um die 15 Millionen Stubentiger leben in den Haushalten im Bundesgebiet, dreimal so viel wie Hunde. Es ist nichts Neues, dass letztere seit Jahren registriert und sogar (Hunde-)steuerpflichtig sind. Warum also nicht auch Katzen registrieren und zum Wohle des Tierschutzes kastrieren lassen?

Alice Lauria Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hauskatze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis