Zuschuss für Schulwerk wäre nur ein kleines Zeichen an Solidarität

Plus Der Landkreis drückt sich um Gastschulbeiträge beim Schulwerk. Wäre er nur überall so sparsam, dann könnte er auch gegenüber diesem Bildungsträger fair sein.

Am teuersten ist es für das Wittelsbacher Land, wenn Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis an Realschulen, Gymnasien oder Berufsschulen in Aichach, Affing, Friedberg oder Mering unterrichtet werden. Für Unterhalt, den Betrieb, von Energiekosten bis Reinigung, und das Neubau-Programm muss der Kreiskämmerer dafür nach Abzug aller Zuschüsse allein heuer laut Finanzplan netto 21,6 Millionen Euro rausrücken. Günstiger ist es für Aichach-Friedberg, wenn Schülerinnen und Schüler eine staatliche oder kommunale Bildungseinrichtung außerhalb der Kreisgrenzen besuchen. Mit 4,7 Millionen Euro an Gastschulbeiträgen geht aber auch das ganz schön ins Geld. Am besten ist es für das Wittelsbacher Land, wenn die Kinder und Jugendlichen an eine katholische Privatschule gehen. Dann kostet es den Landkreis sozusagen nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen