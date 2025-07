Sommerkonzert: „Schulstars“ rocken die Wittelsbacher Realschule

Das Sommerkonzert ist alljährlich ein Höhepunkt im Schulleben der Wittelsbacher Realschule (WiR) in Aichach. Das war auch diesmal so. Das Publikum zeigte sich begeistert und Schulleiterin Sabine Kreutle fasste den Abend in der großen Aula so zusammen: „Ob Klein, ob Groß – bei den WiR-Schülern ist musikalisch richtig was los.“ Kreutle fühlte sich nach den Darbietungen ihrer Schülerinnen und Schülern bestens, „mit Musik und Partylaune auf dem Weg in den Sommer“ geleitet. Den Auftakt hatte die Bläserklasse 5a gemacht. Sie bot laut Mitteilung nach erst rund einem Dreivierteljahr Instrumentalunterricht Erstaunliches. Mit fünf Stücken rockten sie den Abend buchstäblich schon zu Beginn.

Eine besonders sympathische Bereicherung des Abends war die Klasse 5b, die drei Lieder aus dem Musical „Zurück in die Vergangenheit – Schulleiter erinnern sich“ zum Besten gaben. Musiklehrerin Maria Dehner hatte die Lieder selbst geschrieben. Die Leberkassemmen (Vitus Dolezal und Moritz Berger aus der 7d) gaben mit ihrem Lied „A Bier und a Freind“ einen viel bejubelten Einblick in das Freizeitverhalten von Jugendlichen.

Die „große“ Bläserklasse 6a schloss sich daraufhin mit virtuos und gekonnt vorgetragenen mittelalterlichen Klängen und Musik zum Chillen und Wohlfühlen an, bevor „Selected Students“ (Zehntklässler aus der Big Band) mit eher nachdenklichen Tönen die Pause einläuteten.

Der Schulchor „Voices of WiR“ überzeugt das Publikum

Danach zeigte der Schulchor „Voices of WiR“ erneut ein ganz anderes Klangbild mit Liedern, die schon ein wenig in die Ferien vorausblicken ließen. Mit dem Cup Song trafen die Schüler der 6a den Nerv des Publikums ganz besonders, begleiteten sie doch ihr Lied mit dem rhythmischen Klang der Cups (Becher) auf gekonnte Art und Weise.

Den Höhepunkt lieferte schließlich mit gewaltiger Klangkulisse die Big Band der Schule. Ihr Repertoire reichte von nachdenklichen Songs (Tears in Heaven und We’ll meet again) über Beat it, What a wonderful World und We are the World bis hin zu lateinamerikanischen Rhythmen in Viva la Vida und Havana.

Moderiert wurde der Abend vom bewährten und routinierten Team aus Kerstin Stegmayer und Nico Stemmer, dem sich Bär Balu (Lea Kucharek) anschloss, der für Gemütlichkeit und Entspannung zuständig war. Tosender Applaus und die Aufforderung zu Zugaben waren der Lohn für die zahlreichen und langen Proben im Vorfeld.

Schulleiterin Sabine Kreutle bedankte sich am Schluss sichtlich bewegt und mitgerissen bei den Organisatoren und musikalischen Leitern des Abends: Maria Dehner und besonders Ines Rampf. (AZ)