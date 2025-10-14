Kontrolle: Verkehrspolizei bilanziert Einsatz an der B300 bei Kühbach

Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg haben am Montag mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der B300 bei Kühbach kontrolliert. Dabei lag das Hauptaugenmerk laut Mittelung des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf dem Schwerverkehr.

Insgesamt nahm die Polizei etwa 30 Fahrzeuge unter die Lupe. Bei elf mussten die Einsatzkräfte unterschiedliche Verstöße beanstanden. Dabei ging es unter anderem um Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Beanstandet wurde aber auch die Geschwindigkeit oder der Zustand der Bereifung. (AZ)