Kontrolle auf der B300 bei Kühbach: Was die Polizei beanstandet

Kühbach

Kontrolle: Verkehrspolizei bilanziert Einsatz an der B300 bei Kühbach

Bei der Aktion am Montag auf der B300 hat die Verkehrspolizei vor allem den Schwerverkehr im Auge. Es gibt elf Beanstandungen aus unterschiedlichen Gründen.
    • |
    • |
    • |
    Die Verkehrspolizei Augsburg führte am Montag eine besondere Kontrolle an der B300 bei Kühbach durch.
    Die Verkehrspolizei Augsburg führte am Montag eine besondere Kontrolle an der B300 bei Kühbach durch. Foto: Soeren Stache/dpa (Symbolbild)

    Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg haben am Montag mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der B300 bei Kühbach kontrolliert. Dabei lag das Hauptaugenmerk laut Mittelung des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf dem Schwerverkehr.

    Insgesamt nahm die Polizei etwa 30 Fahrzeuge unter die Lupe. Bei elf mussten die Einsatzkräfte unterschiedliche Verstöße beanstanden. Dabei ging es unter anderem um Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Beanstandet wurde aber auch die Geschwindigkeit oder der Zustand der Bereifung. (AZ)

