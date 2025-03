Eindringliches, erschütterndes Klavierkonzert mit Markus Kreul in Pöttmes

Es war ein stiller, eindringlicher Konzertabend in Pöttmes, der mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt hätte. Nur eine kleine Zahl von Besucherinnen und Besuchern kam am Freitagabend in den Kultursaal im Rathaus. Pianist Markus Kreul aus Altomünster (Landkreis Dachau) ließ sich davon nicht beirren. Mit einem fein abgestimmten Programm unter dem Motto „Zwischen Schwarz und Weiß“, das Musik und biografische Erzählung miteinander verband, gestaltete er ein Konzert, das nachwirkte.

