Zum Jubiläum gibt der Venite!-Chor ein Konzert mit Gänsehautmoment

„Wir sind gekommen, um ihn anzubeten“ – mit dieser Weltjugendtagshymne aus dem Jahr 2005, als der Weltjugendtag in Köln stattfand, begrüßte der Venite!-Chor rund 150 Zuhörer in der Aindlinger Pfarrkirche. Mit der Konzertandacht feierte der Chor sein 20-jähriges Bestehen.

Pater Sunoj erinnerte daran, dass der Weltjugendtag damals den Startschuss für den Venite!-Chor gab. Im Vorfeld des Ereignisses hatte man mit zahlreichen jungen Gläubigen aus Frankreich und Italien in der Marktgemeinde gerechnet und wollte deshalb gemeinsam einen jugendlichen Gottesdienst feiern. Gekommen waren letztlich keine Jugendlichen, doch der Venite!-Chor unter der Leitung von Elisabeth Friedel blieb. Und wer beim ersten Lied genau zugehört hatte, konnte dort auch entdecken, wie der Chor zu seinem Namen kam: Im Refrain heißt es hier "Venite, Venite, Venite adoremus!".

Lieder von Kathi Stimmer-Salzeder und Norbert Becker

Und so folgte als zweites Lied bei der Konzertandacht ebenfalls ein Weltjugendtagslied, diesmal dreistimmig: „Jesus Christ, you are my life“, eingeleitet von Clara Friedel am Saxofon.

Zum Repertoire des Venite!-Chores gehören außerdem zahlreiche Lieder aus der Feder der deutschen Liedermacherin Kathi Stimmer-Salzeder und des Ordensmannes Norbert Becker aus der Oase Steinerskirchen bei Hohenwart im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Beide komponieren oft schmissige Lieder, die leicht ins Ohr gehen, so wie „Du bist die Freude“ oder „Lasst uns ziehn zu den Quellen des Lebens". Begleitet wurden alle Lieder von Johanna Strobl an der Gitarre, Roland Stürzenhofecker am Schlagzeug und Elisabeth Friedel am Piano.

Ein Gänsehautmoment in der Aindlinger Kirche

Ein Gänsehautmoment für die Besucherinnen und Besucher war sicherlich Daniel L. Schuttes Song „Here I am, Lord“. Das Lied geht auf die Geschichte von Jesaja im Alten Testament zurück, als Gott fragte, „Wen soll ich senden?“ und Jesaja sprach: „Hier bin ich, Herr“. Der Text soll alle daran erinnern, dass jeder Bote Gottes sein kann.

Der Venite!-Chor gab in Aindling ein begeisterndes Konzert zu seinem 20-jährigen Bestehen. Foto: Nadja Ehleider

Im Mittelteil sang der Chor zwei ruhigere Lieder mit „Herr, ich komme zu dir“ und dem Kanon „I want to love you, Lord“, begleitet von Sandra Reuter an der Querflöte und Johanna Friedel an der Geige. Den letzten Besucher und die letzte Besucherin zum Mitwippen animierte der Venite!-Chor schließlich mit dem Gospelsong „I will follow him“, vor allem bekannt aus dem Film „Sister Act“. Das schmissige Lied beginnt zunächst ganz leise mit einem mehrstimmigen Frauenchor, ehe auch die Bassstimmen im flotten Teil mit einsetzen.

In der Aindlinger Kirche brandet Applaus auf

Das bekannte Lied „You raise me up“ erzählt davon, was echten Trost ausmacht, wenn man am Ende ist, dass einer kommt und sich neben dich setzt. Der Alt begann mit dem Lied, anschließend setzten die Männerstimmen ein, ehe der gesamte Chor den Refrain gemeinsam sang. Auch der Tonartwechsel in dem Lied ging den Sängerinnen und Sängern leicht von der Hand.

Den Schlussteil begannen die Sängerinnen und Sänger mit „Baba yetu“, dem Vater-unser-Gebet auf Swahili. Mit immer größerem Elan sang sich der Chor vierstimmig durch das afrikanische Lied, ehe Pater Sunoj allen Anwesenden zum Abschluss Gottes Segen mit auf den Weg gab. Das Stück „Ihr sollt ein Segen sein“, mit Carola Stampfli und Barbara Ginzel als Solistinnen, war demnach auch das Schlusslied des Chores.

Applaus brandete auf und die Sängerinnen und Sänger wurden um eine Zugabe gebeten. Eric Bonds Gospel „Miteinander“ setzte somit den Schlussakkord der Konzertandacht.