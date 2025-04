E-Autos dürfen in Aichach jetzt kostenlos parken

Die Parkautomaten in der Aichacher Innenstadt sind schon mit Aufklebern versehen: E-Fahrzeuge dürfen dort jetzt kostenlos bis zu drei Stunden abgestellt werden. Seit Anfang des Monats gilt diese Anordnung des Freistaats Bayern. E-Auto-Fahrer müssen dabei trotzdem zwei Dinge beachten.

Dass E-Autos in Aichach jetzt auf den öffentlichen Parkplätzen kostenlos parken dürfen, bestätigte Bürgermeister Klaus Habermann im Aichacher Bauausschuss auf Nachfrage von Kristina Kolb-Djoka (SPD). Das sei jetzt Gesetz, so der Bürgermeister. „Wir finden es nicht so prickelnd.“ Der Stadt gehen dadurch Einnahmen durch Parkgebühren verloren.

Der Stadt Aichach gehen Parkgebühren verloren

217 gebührenpflichtige Stellplätze gibt es in der Stadt. Am Stadtplatz und in den umliegenden Straßen der Altstadt sind für 30 Minuten derzeit 30 Cent fällig, für eine Stunde 60 Cent und für zwei Stunden ein Euro. In den vergangenen Jahren nahm die Stadt dadurch über 100.000 Euro jährlich ein.

Nach Beschluss des bayerischen Ministerrats dürfen seit 1. April alle Autos mit einem „E“ am Ende des Kennzeichens auf allen öffentlichen Parkplätzen in Bayern bis zu drei Stunden kostenlos parken. Neben E-Autos gilt das auch für Hybridelektroautos und Brennstoffzellenfahrzeuge, wie auf der Internetseite des Bayerischen Innenministeriums steht. Die Staatsregierung will dadurch E-Fahrzeuge attraktiver machen. Habermann hatte da Zweifel. „Das wird den Vertrieb von E-Autos dramatisch steigern“, merkte er ironisch an.

Höchstparkdauer gilt auch für E-Autos

Was E-Autofahrer und -fahrerinnen beachten müssen: Auch für sie gilt die zulässige Höchstparkdauer. Die beträgt am Aichacher Stadtplatz eine Stunde, im Innenstadtbereich bei zwei Stunden. Deshalb müssen E-Autofahrer eine Parkscheibe hinter die Windschutzscheibe legen. Darauf wies Hans-Peter Port (CSU), ehemaliger Polizeibeamter und selbst E-Auto-Fahrer, hin. Für private Parkplätze gilt die Regelung nicht.