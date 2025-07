Krankenhäuser in Aichach und Friedberg kooperieren eng mit Uniklinik Augsburg

Viele kleinere Krankenhäuser, vor allem auf dem Land, versuchen aktuell, ihre Position angesichts der bevorstehenden bundesweiten Klinikreform zu sichern. Die Kliniken an der Paar scheinen hier auf einem guten Weg zu sein, wenn man dem Bericht ihres Geschäftsführers Dr. Hubert Mayer im Werkausschuss des Kreistags folgt.

So verlaufen ihm zufolge die Kooperationsverhandlungen mit der Uniklinik Augsburg sehr positiv. Man habe die Zusage von dort, als „Premiumpartner“ behandelt zu werden. Das sei wichtig, weil das UKA als einzige Einrichtung seiner Kategorie weit und breit von Anfragen aus ganz Schwaben überflutet werde. Die Krankenhausreform setzt stark auf Kooperation und Konzentration.

Ambulante OPs am Krankenhaus Aichach

Auch dieser zweite Punkt wird bei den Landkreis-Kliniken verfolgt. So werden ambulante Operationen/leichtere chirurgische Eingriffe mittlerweile in Aichach durchgeführt, schwerere Eingriffe mit stationärem Aufenthalt des Patienten in Friedberg. Dieser Konzentrationsprozess hat laut Mayer zur Folge, dass in Aichach insgesamt die Belegungsquote im Vergleich zum Vorjahr steige, wobei die Fälle eben leichter sind, in Friedberg sei es andersherum. Insgesamt übersteige die Belegung jedoch die Zahl, die geplant war. Dabei sei der Notfallanteil mit bis zu 75 Prozent sehr hoch. Zum Vergleich: An der Uniklinik Augsburg liege er bei rund 48 Prozent.

Als weiteren Erfolg wertete Mayer in seinem Bericht, dass das Herzkatheter-Labor in Aichach mittlerweile täglich 24 Stunden in Betrieb ist. Man habe dafür Personal aufgebaut und geschult. Das sei ein großer Fortschritt für die Menschen vor allem im Raum Augsburg, da die Fahrtzeiten zur Versorgung im Notfall bislang vergleichsweise lang gewesen seien.

Bei der Vertragsunterzeichnung (v.l.): Dr. med. Hubert Mayer, KliPa-Geschäftsführer, Landrat Dr. Klaus Metzger und Prof. Dr. Kai Goldmann, neuer Chefarzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie der Kliniken an der Paar. Foto: Georg Großhauser, Landratsamt Aichach-Friedberg

Insgesamt verzögert sich nach Mayers Informationen die Umsetzung der Reform. Aktuell werde das Strukturgutachten erstellt, in dem es unter anderem um die Bedarfsanalyse für die Region 9 (Stadt und Landkreis Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen, Wertingen., Donau-Ries) geht. Wie berichtet, läuft die Koordination dafür bei den Kliniken an der Paar zusammen. Erste Ergebnisse werden schon Ende Juli erwartet, weitere dann nächstes Jahr. Die Meldung der Leistungsgruppen im Freistaat verzögere sich jedoch um mehrere Monate auf November. Danach stehe die Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen an. Mayer erwartet die letztliche Umsetzung erst ab 2028.

Sorgen bereitet weiterhin die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen erzielbaren Erlösen und steigenden Kosten, vor allem für Personal. Zum Ausgleich erhalten die Kliniken zwar insegsamt rund zwei Millionen Euro „Soforttransformationskosten“. „Das tut gut, bedauerlich ist aber, das dies eine Einalzahlung ist“, so der Klinik-Chef. Man benötige einen dauerhaften Ausgleich.

Defizit der Kliniken an der Paar Aichach-Friedberg liegt bei über 9 MIllionen Euro

Das wirtschaftliche Ergebnis der Krankenhäuser in Aichach und Friedberg für das Jahr 2024 liegt zwar fast 900.000 Euro über dem Plan. Trotzdem beträgt das Minus insgesamt über neun Millionen Euro, davon 1,1 Millionen Tilgung für den Neubau in Aichach. Allerdings erwarten die Kliniken erneut eine Förderung des Freistaats für die Geburtshilfe in Friedberg von einer Million Euro.

Gute Nachrichten hatte er in Sachen Psychiatrische Institutsambulanz. Der Bezirk möchte die Einrichtung in Aichach erweitern; aktuell wird die Vertragsunterzeichnung mit dem Landkreis vorbereitet.

Noro-Virus grassiert 2025 wieder im Raum Aichach-Friedberg

Weniger gute Nachrichten, und zwar für alle Menschen, hatte der Arzt dagegen in Hinsicht auf Infektionskrankheiten. Die Kliniken beobachten ihm zufolge, dass der Noro-Virus wieder verstärkt grassiert. Die strikten Hygienemaßnahmen während der Pandemie hatten die hoch ansteckende Krankheit zeitweise eingedämmt - diese Phase ist vorbei.