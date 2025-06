Unfallursache Schlagloch: 17-jähriger stürzt mit dem Krad

Ein 17-Jähriger hat am Samstagmorgen in einem Waldstück bei Inchenhofen mit seinem Leichtkraftrad einen Unfall gebaut. Er erlitt dabei laut Polizei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr, als der Jugendliche von Großhausen in Richtung Inchenhofen auf einem Waldweg unterwegs war. Etwa in der Mitte des Waldstücks fuhr der 17-Jährige über ein Schlagloch und verlor dabei die Kontrolle über sein Krad. Dieses kam nach links vom Weg ab. Anschließend stürzte der 17-Jährige in einen Grünstreifen. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Jugendlichen ins Krankenhaus. (AZ)