Wenn die Tagesmutter ausfällt: Caritas schmiedet Plan B

Wohin mit dem Kind, wenn die Tagesmutter oder der Tagesvater plötzlich ausfällt? Dafür soll es bald eine Lösung geben. Im nördlichen Bereich des Landkreises Aichach-Friedberg entsteht ein neues Angebot zur Unterstützung von Familien.

„Ersatzkindertagespflege“ lautet das Stichwort. Der Caritasverband Aichach-Friedberg übernimmt die Trägerschaft für dieses Angebot im Landkreis-Norden, das künftig in Aichach angesiedelt sein wird. Zwei pädagogische Fachkräfte werden die Einrichtung leiten, sobald qualifiziertes Personal gefunden ist. Der offizielle Starttermin steht daher aktuell nicht fest und wird erst noch bekannt gegeben. Die Finanzierung übernimmt der Landkreis. Zuständig ist der Bereich Kindertagesbetreuung, der dem Jugendamt zugeordnet ist.

Im Landkreissüden gibt es schon einen Ersatz bei der Tagespflege

Die Ersatzkindertagespflege ist ein besonderes Betreuungsangebot für Familien, das immer dann greift, wenn die reguläre Kinderbetreuung durch eine Tagesmutter oder -vater etwa durch Krankheit oder unvorhergesehene Ereignisse vorübergehend unterbrochen ist. In solchen Situationen soll die Ersatzkindertagespflege eine verlässliche und kindgerechte Übergangslösung bieten. Ziel ist es, den Kindern eine stabile Umgebung mit pädagogischer Qualität zu bieten.

Ein zentraler Aspekt des Konzepts ist laut Mitteilung die enge Zusammenarbeit mit den Tageseltern. Durch einen regelmäßigen Austausch und eine strukturierte Kontaktpflege mit den Kindern und Eltern soll im Bedarfsfall eine schnelle und unkomplizierte Aufnahme in die Ersatzkindertagespflege ermöglicht werden.

Im südlichen Teil des Landkreises wird die Ersatzkindertagespflege bereits seit mehreren Jahren erfolgreich durch die Katholische Jugendfürsorge (KJF) Augsburg betrieben. Das bewährte Modell hat sich dort als stabile Stütze für Familien etabliert – und soll nun auch im nördlichen Landkreis in Trägerschaft der Caritas umgesetzt werden.

Robert Winzer, Geschäftsführer des Caritasverbandes Aichach-Friedberg, betont: „Wir freuen uns sehr, mit der Ersatzkindertagespflege Nord in Aichach ein Angebot schaffen zu dürfen, das Familien entlastet und Kindern in besonderen Situationen Sicherheit und Geborgenheit bietet.“ Geplante ist die Integration eines Menschen mit Behinderung in das Betreuungsteam der Ersatztagespflege Nord. Die Unterstützungskraft soll die pädagogischen Fachkräfte ergänzen und zugleich ein Zeichen für gelebte Inklusion setzen. (twe)