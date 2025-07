Kreisrätinnen aus dem Wittelsbacher Land werben für mehr Frauen in der Politik

Elf Kreisrätinnen versammelten sich vor der jüngsten Kreistagssitzung am Landratsamt, um für mehr Frauen in der Politik zu werben. Sie unterstützen damit die Aktion „Bavaria ruft!“, eine parteiübergreifende Initiative zur Förderung von Frauen in der Kommunalpolitik. Das Projekt will dazu beitragen, dass künftig mehr weibliche Vertreter in den Gemeinde- und Stadträten sowie in den Bürgermeisterämtern zu finden sind. Ohne Landrat Klaus Metzger gibt es 60 Sitze im Kreistag des Landkreises Aichach-Friedberg. Nur 16 davon werden von Frauen besetzt. Das ist knapp über ein Viertel. Sie haben sich mit der Fotoaktion „sichtbar“ gemacht.

Gertrud Hitzler ist derzeit die einzige Bürgermeisterin im Wittelsbacher Land. Sie weist darauf hin, dass Frauen 51 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ausmachen. Dies sollte sich auch in einem größeren Frauenanteil in der Politik widerspiegeln. Die Aktion soll Frauen ermutigen, sich um ein Amt zu bewerben. „Männer haben die Fachkompetenz auch nicht von Geburt an. Ein gesunder Menschenverstand und ein aufmerksamer Blick auf die Umgebung sind genauso wichtig“, betont Hitzler. Fachkenntnis habe nichts mit Geschlecht zu tun und könne jederzeit erworben werden. Auch die Befürchtung, man werde sofort in ein Amt gedrängt, wenn man oder frau eine politische Veranstaltung besucht, sei unbegründet, sagt die Aindlinger Bürgermeisterin. (ull)