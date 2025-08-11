Icon Menü
Kreisstraße AIC2: Ab Montag Sperrung und Umleitung für Sanierungsarbeiten

Aichach-Friedberg

Kreisstraße AIC2 ist ab Montag bei Untergriesbach gesperrt

Auf der Kreisstraße AIC2 wird ab Montag zwischen dem Aichacher Stadtteil Untergriesbach und dem Kreisverkehr bei Untermauerbach die Fahrbahn saniert. So läuft die Umleitung.
Von Claudia Bammer
    • |
    • |
    • |
    Die Kreisstraße AIC2 ist ab Montag vom Ortsausgang von Untergriesbach in Richtung Richtung Schiltberg und Tandern bis zum Mauerbacher Kreisverkehr gesperrt. Die Fahrbahn wird saniert.
    Die Kreisstraße AIC2 ist ab Montag vom Ortsausgang von Untergriesbach in Richtung Richtung Schiltberg und Tandern bis zum Mauerbacher Kreisverkehr gesperrt. Die Fahrbahn wird saniert. Foto: Erich Echter

    Die Kreisstraße AIC2 ist im Abschnitt zwischen dem Aichacher Ortsteil Untergriesbach und dem Kreisverkehr bei Untermauerbach auf der Strecke nach Schiltbeg und Tandern ab Montag, 18. August, komplett gesperrt. Dort wird die Straße saniert. Darauf weist das beauftragte Unternehmen Richard Schulz Tiefbau hin.

    Die Strecke bleibt voraussichtlich bis Montag, 15. September, dem Ende der Sommerferien, gesperrt. Der Kreisverkehr selbst bleibt laut Landratsamt Aichach-Friedberg befahrbar.

    Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert, so das Unternehmen. Der Verkehr wird von Aichach über die Bundesstraße B300 bis zur Anschlussstelle Kühbach-Nord und von dort über Gachenbach und Weilach bis nach Schiltberg umgeleitet.

